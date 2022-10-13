Сколько в Курганской области братских могил? Все подсчитано!

В Курганской области подсчитали количество братских захоронений, памятников и мемориалов периода Гражданской войны. Работа была выполнена по поручению губернатора Вадима Шумкова.

Специалисты ГКУ «Научно-производственный центр по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области» (ГКУ НПЦ) проделали, без преувеличения, титанический труд. С весны они начали собирать данные о существующих мемориалах. Их оказалось так много, что процесс растянулся на все лето.

Сведения черпали отовсюду. Свидетельства краеведов, педагогов, работников культуры во всех муниципальных образованиях Курганской области. Естественно, данные архивов, которые надо было кропотливо перелопатить. Информация облвоенкомата и исторических исследований. Все было собрано, проанализировано, подтверждено фотографиями и документальными источниками.

Так появился на свет Реестр братских захоронений, памятников и мемориалов периода Гражданской войны, расположенных в Курганской области. Всего в него оказалось включено 218 объектов, относящихся к периоду 1918-1921 годов.

К процессу составления реестра подошли с научной скрупулезностью. Для каждого объекта указали порядковый номер, его местонахождение (муниципальный округ, населенный пункт, координаты), приложили фотографии текущего состояния, краткое описание (внешний вид, обстоятельства возникновения) и тексты мемориальных табличек (если они существуют). Теперь ознакомиться с реестром может любой желающий. Он размещен на сайте ГКУ НПЦ (http://www.npc45.ru) и доступен по прямой ссылке.

По данным реестра, из 218 объектов, находящихся в Курганской области, 33 – это мемориалы и памятные обелиски, 93 – братские захоронения периода Гражданской войны (1918-1919 годов) и 92 – братские захоронения периода крестьянского восстания 1921 года. Мемориальные таблички установлены на 163 объектах.

- Объем работы впечатляет! – говорит краевед Олег Винокуров, автор книги «Битва на Тоболе: 1919 год в Курганской области». – По инициативе губернатора Вадима Шумкова впервые в истории нашего региона создан единый Реестр братских захоронений и мемориалов периода Гражданской войны. Это важный шаг на пути сохранения исторической памяти и передачи ее подрастающему поколению. Могу со своей стороны заверить, что буду оказывать всё возможное содействие для расширения и пополнения сведений, внесенных в Реестр. Ведь, как показала практика взаимодействия с ГКУ НПЦ, выясняется, что часть памятников, посвященных периоду Гражданской войны, была утрачена еще в советское время, а сведения о других существенно разнятся. Систематизация и верификация полученных данных еще потребует длительной и кропотливой работы. Однако уже сейчас можно сказать, что Курганская область обладает документом, которым может похвастаться далеко не каждый регион нашей страны.

Добавим, что в настоящий момент Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Курганской области ведет сбор предварительной информации о количестве объектов, включенных в единый Реестр и нуждающихся в восстановлении. Их реставрация – следующий шаг.

Никто не забыт. Ничто не забыто.

Николай Волков. Фото Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской области.