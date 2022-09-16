Скончался генерал-майор Владимир Усманов

Имя генерал-майора в отставке Владимира Викторовича Усманова широко известно в Зауралье благодаря его неутомимой, плодотворной и разносторонней деятельности.

Красной строкой через его биографию проходит служба в рядах Вооруженных Сил, которой он отдавал себя без остатка на протяжении 38 лет.

Твердо и непоколебимо стоя на позициях патриотизма и государственности, генерал провел поистине громадный объем работы по увековечению памяти тех, кто геройски сражался и погиб за Родину, трудился, не щадя себя, в годы Великой Отечественной войны.

Буквально все Зауралье всколыхнули агитационные пробеги, такие как «Рожденная в огне», «Мы славим тебя, Солдат-Победитель» и другие, проведенные по его инициативе, которые были посвящены юбилейным памятным датам в истории Отечества, области. В учебных заведениях регулярно проводились уроки Мужества с участием сотрудников военных комиссариатов области, городов и районов. Причем сам военный комиссар принимал в них непосредственное участие чаще своих подчиненных с присущими ему яркостью, эрудицией и образностью.

Повсеместно проходили открытия «Колодцев памяти» (около 70 в 14 районах) в честь героев-земляков; кабинетов военно-патриотической направленности; устанавливались памятные мемориальные доски на учебных заведениях, выпускники которых пали в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов; был открыт мемориал воинам-интернационалистам, на плиты которого впоследствии добавились фамилии воинов, погибших в ходе чеченских войн; прошли организационные мероприятия по созданию Лиги кадет, а само кадетское движение получило массовое распространение.

Беспрецедентное значение имела общеобластная акция «Поставим памятник деревне», имеющая целью сохранение памяти о тех, кто погиб в годы войны из числа ушедших на фронт из ныне не существующих населенных пунктов. Всего было установлено более ста таких памятных знаков во всех районах области.

Эффективно оказывалась помощь областному госпиталю со стороны военкомата области, осуществлялось шефство над Курганским домом детства, ежегодно с широким охватом допризывников проводились Дни воинских профессий, и дважды в год - Дни призывника. Было установлено и тесное взаимодействие военкоматов с органами власти, силовыми структурами, ветеранскими и общественными организациями, учебными заведениями, учреждениями культуры, средствами массовой информации. Настоящими праздниками для жителей области явились фестивали гражданской и патриотической песни с участием представителей военных комиссариатов Курганской области.

Под непосредственным руководством Владимира Викторовича военный комиссариат области (единственный среди военкоматов субъектов страны) с сентября 1998 года начал издавать свою газету «Служим Отечеству». В сети Интернет открылась страница местного органа военного управления области «Патриот Зауралья», что позволило еще более широко развернуть информационную работу по пропаганде армейской и флотской службы, российских воинских традиций. И газета, и Интернет-страница не раз становились призерами различных фестивалей СМИ в российском масштабе.

Уйдя осенью 2006 года на военную пенсию, Владимир Викторович не остался в стороне от работы, которой посвятил много лет своей жизни, продолжает вносить свой вклад в важнейшее дело формирования, становления и развития личности, ставя во главу угла идеи гражданского патриотизма. Являлся полномочным представителем губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания.

Издательский Дом «Новый мир» выражает соболезнования родным и близким Владимира Усманова.

По информации kurgan-city.ru.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.