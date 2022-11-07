Скончался известный курганский журналист Александр Нечухрин

После тяжелой продолжительной болезни на 86-м году жизни 6 ноября скончался член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РСФСР Александр Федорович Нечухрин. Его по праву называли корифеем зауральской журналистики.

Секретарь обкома комсомола, «технарь» по образованию, Александр Федорович с юности любил литературу. Его путь в журналистике начался в 1966 году. В 1974-1975 годах он стал редактором «Молодого ленинца». В 1975-1997 годах работал в должности первого заместителя редактора областной газеты «Советское Зауралье» (с 1994 года – «Новый мир»).

Журналист и редактор А.Ф. Нечухрин останется в памяти коллег не только как высококлассный профессионал-газетчик, но и как удивительно светлый, порядочный человек, мудрый товарищ. Он всегда замечал в творчестве молодых сотрудников зауральских СМИ точки профессионального роста, давал рекомендации для вступления в Союз журналистов России.

За многолетнюю творческую деятельность в печати Алексанндр Федорович Нечухрин удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Союза журналистов России, является лауреатом областной журналистской премии имени Яна Пурица. Его биография представлена в энциклопедии «Журналисты России. XX-XXI век».

Редакция Издательского дома «Новый мир», Курганский союз журналистов и Ветеранская организация журналистов города Кургана и областной газеты «Новый мир» выражают соболезнования родным и близким Александра Федоровича.

Прощание с Александром Федоровичем Нечухриным состоится в Кургане 8 ноября в 12:00 в храме Александра Невского.

Фото предоставлено библиотекой имени Югова.

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