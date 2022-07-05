Слесарей-сантехников и уборщиков придомовой территории в Зауралье ждут гранты губернатора

В Курганской области 1 июля начался приём заявок на участие в первом областном конкурсе на предоставление гранта губернатора Курганской области «Лучший работник управляющей организации Курганской области» в номинации «Слесарь-сантехник» и в номинации «Уборщик придомовой территории жилого дома». Победители получат диплом и грант в размере 50 тысяч рублей.

Заявки принимают до 8 июня включительно. Подать их можно по электронной почте gkh@kurganobl.ru либо прийти лично в департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области по адресу: 640000, город Курган, улица Кирова, 83.

Получить подробную информацию, скачать бланк заявки и согласия на обработку персональных данных можно на сайте департамента по ссылке.

Добавим, что в этом году гранты губенатора также ждут работников культуры, спорта, лесного хозяйства и не только.

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