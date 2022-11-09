Со сборного пункта в Кургане начались отправки новобранцев в воинские части

На областном сборном пункте в эти дни жизнь кипит. Призывников встречают, расселяют, кормят завтраком, обедом и ужином, готовят к отправке. Казарма рассчитана на 170 человек. Здесь есть телевизор. Постельное бельё у каждого призывника индивидуальное и чистое. И в казарме, и в столовой, в учебных классах, во всех помещениях большого здания сборного пункта тепло. Команды прибывают поочерёдно.

«Мы работаем каждый день. Согласно плану отправок. От того качества, с которым формируется команда. Мы не завозим сразу все районы. Всё в плановом режиме, Смотрим качество здоровья, специальности, которые были получены до призыва в Вооружённые силы. Не просто так взяли с улицы - Иванов Иван Иваныч, кем хочешь быть? Такого нет», - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу майор Алексей Белокур.

Практически каждый из парней говорит о своём желании пройти военную службу. Многие по линии военкомата прошли бесплатное обучение в школе ДОСААФ, получили профессиональную квалификацию. Родители за детей спокойны.

«Никому не помешает военная подготовка, дисциплина. Своему сыну я желаю лёгкой службы. В дальнейшей жизни ему это очень поможет», - считает мама одного из призывников жительница Кургана Татьяна Луценко.

Её сын Артём отправится на службу в войска Росгвадии. Чему очень рад, потому что всегда хотел получить настоящую военную закалку, выучку и опыт.

«Ещё лет в 16, когда первый раз позвали в военкомат, я сразу сказал, что пойду служить. Каждый должен через это пройти. Это поможет в жизни много чему. Мне нравится военная служба», - говорит Артём.

Призывная кампания началась 1 ноября. Планируется, что комиссии пройдут порядка 4 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них более тысячи этой осенью отправятся на военную службу по призыву. Весной число зауральских призывников было на сотню меньше.

«Призыв граждан на военную службу не связан с проведением специальной операции, так как для участия в ней направляются только военнослужащие по контракту. Военнослужащие по призыву проходить военную службу в новых субъектах Российской Федерации не будут», - утверждает военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

На областном сборном пункте новобранцы проходят медицинскую комиссию дополнительно к той, что они уже прошли по месту приписки.

«Индивидуальные желания бывают, как служить в престижных частях, так и в обратную сторону. Желающих уклониться от военной службы стало гораздо меньше», - отметил врач-хирург Алексей Кызлаков.

Военные максимально заинтересованы в том, чтобы новобранцы были здоровы. На сборном пункте продолжают соблюдать комплекс мер по недопущению распространения коронавируса. Всем необходимым для этого там обеспечены.

Перед отправкой призывникам выдают индивидуальные рационы питания. В суточный комплект на путь следования входят мясные консервы, каши и супы для заваривания, галеты, чай, кофе, сливки, сахар, шоколад, фруктовое повидло и т.д. Обеспеченность этими комплектами для призывников, по словам Алексея Белокура, 110% с учётом запаса. Помимо питания, призывники получают средства гигиены и обмундирование – носки, тёплое бельё, обувь, шапки, форму.

«Форма хорошая, удобная. Всё отлично. Берцы тёплые. Нательное мягкое очень, железнодорожных войск», - делится ощущениями новобранец Владимир Прытков, готовящийся к отправке в Московскую область в автомобильную роту.

«Надо служить. С хорошим настроем, - поддерживает сослуживца его товарищ по команде Данил Шумилов. - Всё отлично. Форму сегодня получили, бодрее чувствовать себя стали».

На сборном пункте призывников могут навещать родные, поддержать их настрой. Делятся своим опытом и впечатлениями от службы те, кто сейчас уже готовится к демобилизации.

«Столько новых людей я встретил во время службы. Получил незабываемый опыт. За всю жизнь не узнавал столько много. О себе, о других людях, о Вооружённых силах», - признаётся Эльнур Абдуллаев, прослуживший год в военной части в Щучье. После демобилизации он будет поступать в артиллерийское училище.

Перед отправкой укомплектованность новобранцев проверяет старший команды воинской части, куда парни едут служить. Кроме питания и обмундирования на сборном пункте призывникам выдают банковские карты с бесплатным СМС-информированием и сим-карты с льготным тарифом.

Осенью этого года призывная кампания из-за проведения частичной мобилизации началась на месяц позже обычного, но проходит в плановом режиме. Завершится призыв 31 декабря.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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