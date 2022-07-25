Со школьной скамьи в программисты: IT-школы в Кургане

Алгоритмика – новая школа программирования в Кургане. Ребят еще с малых лет обучают созданию игр и сайтов, цифровому рисованию. Обучение идёт по нескольким возрастным категориям, возраст учеников варьируется с 5 до 17 лет.

Юлия Хлызова, директор IT-школы «Алгоритмика», рассказала о создании платформы для детей и о самом обучении.

«Алгоритмика» - это мой душевный проект, в котором обучается уже много людей. И главная задача - это как можно большее количество детей познакомить с перспективами, которые в настоящий момент есть в нашей реальности. То есть это IT-специальности, это графический дизайн, программирование, начиная от Scratch-а для детей совсем маленьких и языками Python, JavaScript, C+ и другие. В настоящее время эти навыки пригодятся совершенно в любой профессии. За предыдущие годы у нас отучилось порядка 500 ребят.

Основные направления - это программирование, графика и математика. Мы учимся начиная с анимации и затем добавляем сложности. Ребята делают игры, затем сайты.

Одна стационарная площадка у нас на Томина, остальные площадки вот такие мобильные. То есть я привожу оборудование, выставляю, и мы работаем» - рассказала Юлия Хлызова.

У IT-школы своя обучающая платформа. Там и тренажёры, и игры, и обучение.

Существует миф, что самые успешные программисты - это парни. Но в школе программирования и математики Алгоритмика девчонки изучают язык Python на равне с мальчишками, активно участвуют в конкурсах. Окончив данный курс ребята могут уже сами зарабатывать, создавая чат-ботов и приложения. Ребята часто участвуют в квестах, викторинах. А на днях они сделали свою первую игру.

Маша Мошнина, ученица 9 лет, поделилась впечатлениями об обучении. Девочка рассказала, что ей нравится проходить задания, участвовать в квестах и искать там зацепки.

За несколько дней ученики уже успели создать свою первую игру на компьютере. Во время занятия, на котором побывала наша редакция, ребята что-то добавляли, меняли в программе и улучшали саму игру.

Артур Стогов, ученик 9 лет, показал редакции свою игру и рассказал о ней: «Там можно проходить всякие уровни, залезать на всякие поверхности и нужно обязательно собирать драгоценности»

Дети с интересом изучают программирование, участвуют в викторинах, квестах и экскурсиях. IT- школа «Алгоритмика» в Кургане обучает ребят, многие из которых принимают участие в соревнованиях, городских конкурсах и получают призовые места.

Современных родителей точно не удивишь стремлением ребенка связать свою жизнь с ИТ. Сейчас в России компании ежедневно нуждаются в новых приложениях и сайтах, налаженной IT-инфраструктуре, безопасном хранении конфиденциальных данных. Школа Алгоритмика в Кургане дает детям возможность попробовать научиться азам программирования, попробовать свои силы и определить направление для будущей профессии.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Николая Пушилина

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