Соблюдению противопожарных мер – повышенный контроль

Директор департамента АПК Павел Кощеев обратился к аграриям региона с наказом строго соблюдать меры пожарной безопасности:

«В этом году снежный покров сошёл раньше обычного. Многие сельхозтоваропроизводители уже приступают к проведению весенне-полевых работ. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение противопожарных мер, чтобы не получить негативные последствия, - подчеркнул глава департамента. - Все работники сферы агропромышленного комплекса должны пройти обязательные инструктажи, в которых чётко и грамотно разъяснен порядок действий в целях обеспечения противопожарной безопасности».

Категорически запрещено сжигание пожнивных остатков (корни, нижние части стеблей, опавшие листья и т. п. остатки от жатвы на полях) и проведение любого вида огневых работ. Для аграриев создана памятка с указанием перечня запретов. В частности, строжайше не допускается:

- эксплуатировать самоходные машины без огнетушителей и средств пожаротушения;

- формировать полевые станы ближе 100 метров от травы, стерни на полях, токов, на территории лесных угодий и неопаханных площадках шириной менее 4 метров для временной стоянки техники;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- бросать горящие спички, непогашенные окурки.

За нарушение требований противопожарного режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность!

Так в случае подтверждения проведения сельхозпалов аграрному предприятию будет отказано в получении господдержки. Если же поддержка уже была оказана, выданную сумму придется вернуть в бюджет в полном объёме. В прошлом году за запрещённые действия к ответственности привлекли 8 сельхозтоваропроизводителей. В этом году первый случай зафиксирован в Каргапольском округе. Теперь предприятие три года не сможет получать меры господдержки.

«Люди были предупреждены. Мы ко всем открыто доносим информацию, - пояснил Павел Кощеев. - Со всей долей ответственности призываю сохранить нашу Родину, нашу землю и принять все меры противопожарной безопасности. Мы в свою очередь получаем обратную связь. Огромная благодарность тем сельхозтоваропроизводителям, которые относятся с пониманием к соблюдению противопожарных мер и оказывают содействие муниципалитетам при тушении тех или иных видов пожаров».

Фото со страницы правительства Курганской области ВКонтакте