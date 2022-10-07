Соцконтракт помог молодой жительнице Далматово открыть своё дело

В наше время молодым людям найти достойную работу не так-то просто. Порой на это уходят годы. Временное трудоустройство либо не даёт удовлетворения, либо не устраивает зарплата. Совсем другой путь выбрала Мария Разгайлова: она решила начать своё дело. Но и эта задача не из простых. Для создания бизнеса, хоть и малого, необходим стартовый капитал, которого у молодой девушки не было. Мария узнала, что на открытие своего дела можно заключить социальный контракт. Подала заявку. Знания, полученные в Далматовском филиале Курганского технологического колледжа, где она выучилась на мастера цифровой обработки информации, помогли ей грамотно составить бизнес-план, защитить его и получить на открытие мини-пекарни по производству хлебобулочных изделий 350 тысяч рублей.

Это направление Мария Разгайлова выбрала не случайно. Она считает, что на такую продукцию всегда есть спрос. Арендовала помещение, закупила оборудование, которое сейчас устанавливает в новой мини-пекарне. А потом, как самозанятая, будет самостоятельно выпекать хлеб и всевозможные булочки, сама же будет их и реализовывать.

В дальнейшем Мария планирует развивать производство, расширить ассортимент продукции и работать уже как индивидуальный предприниматель. Для этого, чтобы повысить свои знания, она начала учиться заочно по направлению информатика в экономике.

Всесторонняя поддержка, которую осуществляет региональное правительство по личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова, позволяет многим жителям Курганской области, и особенно молодёжи, начать и в дальнейшем развивать собственное производство. Тем самым не только повышать экономический потенциал региона, но и создавать стимул для населения оставаться жить и трудиться на своей малой родине.

Мария Разгайлова одна из тех, кто хочет быть нужной в своём городе.

По информации газеты «Далматовский вестник.

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