Соцконтракт помог семье из зауральской деревни заняться разведением овец

Соцконтракт помог семье Струниных из деревни Сосново Мишкинского района купить молодняк овец сально-мясного направления эдильбаевской породы и роторную косилку.

В сентябре прошлого года глава семьи обратился в Управление социальной защиты населения №5 за государственной социальной помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельностиПолучил материальную поддержку в размере 250 тысяч рублей.

Решение заняться овцеводством не было спонтанным. Вначале Дмитрий Иванович и Наталья Николаевна Струнины все хорошо обдумали, просчитали расходы и риски, составили бизнес-план. В ноябре Дмитрий Струнин встал на учёт в качестве индивидуального предпринимателя.

В хозяйстве Струниных – овцы так называемых «курдючной» и «полукурдючной» пород. Такие овцы приносят владельцам сало и мясо, которое отличается жирностью и хорошими вкусовыми качествами.

Струнины считают, что главное - не сидеть на месте, действовать. Наталья Николаевна обратилась к тем, кто думает о возможности заключения социального контракта: «Если есть желание, здоровье, ответственность и голова на плечах – все получится!»

В этом году материальная поддержка на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности уже предоставлена 299 зауральцам, на ведение личного подсобного хозяйства – 295 жителям области, на преодоление трудной жизненной ситуации – 182, сообщает vk.com/szn45.

Подробную информацию о социальном контракте можно получить в учреждении соцзащиты по месту жительства. Их адреса и телефоны размещены здесь.