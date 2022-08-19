Соцконтракт помог жительнице Шадринска открыть швейную мастерскую

Жительница Шадринска Ольга Братцева решила открыть своё дело. В 2021 году она обратилась в Управление социальной защиты населения №2 для заключения социального контракта на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

Девушка хотела открыть швейную мастерскую по пошиву женской одежды из трикотажа, но средств на приобретение дорогостоящего швейного оборудования у семьи не было. На полученные денежные средства, 250 тысяч рублей, Ольга приобрела необходимое швейное промышленное оборудование, арендовала помещение и начала свою деятельность, зарегистрировавшись самозанятой, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

В 2022 году она решила расширить ассортимент и создать коллекцию школьной формы для учеников Шадринска и близлежащих населённых пунктов. В связи с этим обратилась в Инвестиционное агентство Курганской области для получения микрозайма на закупку нескольких рулонов ткани с преобладанием натуральных волокон для школьной формы, уточнили в Управлении социальной защиты города Шадринска.

Ольга очень рада, что существуют такие виды поддержки начинающих предпринимателей, позволяющие заниматься любимым делом, получать доход и удовольствие.

Фото с сайта администрации города Кургана.