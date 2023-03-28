Соцконтракт помог звериноголовскому фермеру приобрести телят

Арби Илалдаев из деревни Верхняя Алабуга Звериноголовского округа на основании социального контракта получил материальную поддержку на развитие личного подсобного хозяйства.

В сентябре 2022 года он получил средства в размере 350 тысяч рублей, которые направил на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, сообщили в районной редакции. В загоне у Арби Илалдаева мирно соседствуют телята пород шароле, абердин-ангусс, герефорд и обрак. Бычки приобретены у главы крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Кравцова. Крупный рогатый скот этих пород достаточно неприхотлив – они не боятся холодных зим, легко адаптируются к нашим условиями отличаются высокой продуктивностью, а их мясо пользуется спросом из-за особенно нежной говядины. Эти породы уже положительно зарекомендовали себя у животноводов Звериноголовского округа.

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