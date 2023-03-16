Соцподдержку в 2022 году получили более 200 тысяч зауральцев

Главное управление социальной защиты населения предоставляет материальную, психологическую, юридическую и другие виды помощи семьям участников СВО, семьям с детьми, пожилым людям и всем, кому это необходимо. Итоги этой работы были подведены во время коллегии.

В формате ВКС к диалогу присоединились Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева и руководитель Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Напомним, по инициативе губернатора Вадима Шумкова мобилизованные получили единовременные выплаты по 50 тысяч рублей из областного бюджета. Наши ребята обеспечиваются экипировкой и снаряжением, им отправляют гуманитарный груз и технику.

Еще одна мера, введенная по поручению главы региона и поддержанная Президентом Российской Федерации, - это создание социального паспорта для каждой семьи мобилизованного. В паспорте указываются все потребности семьи – от ремонта до материальной помощи. За каждой семьей закреплен куратор. Владимир Путин предложил распространить практику, показавшую свою эффективность, во всех регионах страны.

Для оказания экстренной социально-психологической поддержки гражданам, в том числе участникам спецоперации и членам их семей, в ситуациях, сопряженных с гибелью, ранением или травмой, по инициативе губернатора создан Областной кризисный центр, в который можно обратиться за помощью лично или по телефону. Адрес центра: город Курган, улица Максима Горького, 190, телефон: 8 (3522) 46-00-49.

Социальная поддержка предоставляется и семьям с детьми. Так, в 2022 году 67,6 тысяч семей Курганской области воспользовались правом на получение различных видов пособий. Кроме того, в прошлом году для отдельных категорий семей были установлены новые меры поддержки, в том числе выплаты семьям с детьми, которые потеряли жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, детям-инвалидам.

«В целом в 2022 году жителям Курганской области предоставлялась 61 государственная услуга, в том числе по предоставлению 40 мер соцподдержки. Их получателями стали порядка 200 тысяч зауральцев. Кроме того, был запущен Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами для консультации по вопросам, касающимся получения различных выплат и пособий», – подчеркнула начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова.

По инициативе Вадима Шумкова жителям Курганской области предоставляется возможность получить социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности и на развитие личного подсобного хозяйства. В прошлом году этой мерой воспользовалось более 2 тысяч человек.

Продолжена реализация государственных программ и национальных проектов в сфере социальной защиты населения. С ноября прошлого года начал работу выездной пункт бесплатной юридической помощи. Также с прошлого года в Кургане действует специализированное отделение для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

В планах на этот год повысить эффективность предоставления мер социальной поддержки с помощью цифровых технологий, сократить перечень необходимых для получения социальной услуги документов, при догазификации жилого помещения обеспечить предоставление ряду категорий граждан соответствующей субсидии.

Фото Николая Пушилина.

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