«Сокровище культуры нации». Данил Плужников рассказал о лечении в Кургане

Автор песен, музыкант, композитор, солист группы «Пилигрим» Данил Плужников стал известен всей стране, когда победил в третьем сезоне конкурса «Голос. Дети». У Данилы врождённое системное заболевание скелета, при котором поражаются растущие концы костей, в результате чего рост останавливается. Впервые в Центр Илизарова Данил приехал в возрасте семи лет, его рост составлял 78 сантиметров. С помощью классического метода с применением аппарата Илизарова рост Данилы увеличили на шесть сантиметров. Для курганских журналистов в Центре Илизарова была организована встреча с талантливым пациентом.

«Это морально тяжело выносить»

Метод Илизарова уникален, и это не значит, что лечение пациентам даётся легко. Певец поделился своими ощущениями и переживаниями: «Это лечение даст мне самостоятельность в первую очередь. Я все это делаю для того, чтобы стать самодостаточным в жизни, просто выйти на улицу, сходить в магазин, погулять в любой момент, когда захочу. В детстве я плохо помню свои ощущения от лечения. Операций было четыре. После операции сложно и тяжело первые две недели, они самые неприятные. Спектра эмоций хватает на протяжении всего лечения. Конечно, бывали моменты, когда не было сил, ты просто только можешь пережить этот момент сам с собой и идти дальше. Большое влияние оказывает именно боль, которую испытываешь на протяжении всего лечения, в момент регенерации кости, когда каждый день что-то болит. Это и морально тяжело выносить. Но свое пребывание здесь я оцениваю на отлично».

Данил приехал сюда не столько для того, чтобы сделать ноги прямее и длиннее, он приехал за новым этапом своей жизни. В какой-то момент был потерян смысл, вставал вопрос: что дальше. А сейчас у него появился луч. Он понимает, что после нашего лечения открывается не просто окно возможностей, а полёт.

«Русский» метод

Метод Илизарова позволяет сделать Даню выше, сделать ноги прямее. Рост пациента уже приближается к 100 сантиметрам. Об уникальном методе рассказал его лечащий врач, доктор медицинских наук Константин Новиков: «Лечение Данилы — это система знаменитого Центра, где прошло лечение тысяч пациентов. Когда поступает пациент с любыми проблемами, включая те, которые у Данилы, мы должны их убрать: нестабильность в коленном суставе, деформации, которые «воруют» подвижность. Все это метод Илизарова позволяет сделать. Наш метод называют «русским», ему нет аналогов нигде в мире, у нас фактически нет конкурентов. На прошлом этапе мы сделали левую ногу. На этом этапе мы вынуждены, без вариантов, сделать зеркально с правой ногой».

К сожалению, жизнь вносит свои коррективы даже в самые продуманные стратегии лечения. Сейчас Данил сидит с переломом ноги, он приехал, упал и сломал ногу. В связи с этим бригаде врачей пришлось вносить изменения в лечение Данилы.

«Мы планировали начать с той конечности, которая сейчас отстаёт — с правой ноги, но раз сломалась левая, то вначале будет закрыта эта проблема. Мы используем эту ситуацию в интересах пациента, и вновь ее немного удлиним. А в скором времени будет полноценное начало второго этапа. Но если бы не были уверены в результате, то не стоило бы и начинать. То, что нас знает весь мир, и отовсюду к нам едут, это и есть наша гарантия», - подчеркнул Константин Новиков.

Классика ортопедии, философия и новейшие достижения

Метод Илизарова - это не только операции и аппараты. Врачи Центра прекрасно понимают, что пациента необходимо «отвлечь». Это практиковал и Гавриил Абрамович. Например, пациентов собирали и вывозили покататься на пони или просто подержаться за неё, ощутить её тепло.

«Дети, которые проходят у нас лечение, мы называем это «илизаровский марафон», должны общаться, получать от этого радость. Мы должны искать новые пути, чтобы пациентов можно было отвлечь и развлечь», - поделился лечащий врач.

Исполняющий обязанности директора Центра Илизарова Александр Бурцев рассказал о комплексе мер, который применяется к каждому пациенту: «Безусловно, классика ортопедии — это метод Илизарова. Это ведь целая философия, целое направление травматологии и ортопедии, которое динамично развивается. Наряду с классическими приёмами и подходами Константин Игоревич и команда Центра Илизарова используют новейшие достижения не только в методе Илизарова, но и в обезболивании, реабилитации».

Поддержка семьи

Данил приехал в Курган не один, а с мамой Ириной Владимировной Афанасьевой.

«Когда в семье болеет один человек, в этом принимают участие все остальные. Хочу, чтобы он был, в первую очередь, здоров. Чтобы он мог делать сам, именно сам, много всего. И творческого роста хочу пожелать. Хотелось бы, чтобы то, что он пишет, что создаёт, получалось показывать людям», - пожелала сыну мама.

О «крыльях за спиной»

После окончания второго этапа врачи отпустят Данила домой, чтобы он набрался сил, пообщался и помузицировал с друзьями, ведь у него есть сейчас полноценная «живая» группа «Пилигрим».

«Программа «Голос» дала мне всё, что сейчас у меня есть: опыт, медийность, знакомства. Я стал больше работать и вариантов «соскочить» уже не было после этого. Я поступил в колледж эстрадно-джазового вокала. Сейчас я в академическом отпуске, но колледж обязательно закончу. Параллельно с лечением я продолжаю писать свою музыку, работаю с друзьями-музыкантами. Я показываю ребятам свои наработки, иногда даже получается порепетировать. То есть нарабатываем репертуар. Познакомились мы более двух лет назад во время моего концерта, который я первый раз решил сделать «живым». Я очень рад, что нашёл таких ребят, с которыми могу быть на одной волне, которые меня понимают. Они настолько профессионалы в своём деле, что мы не думаем о технике и форме, мы думаем просто о творчестве, думаем, как интереснее это исполнить», - поделился музыкант.

Кроме музыки, Данила очень интересует японская культура, он любит анимэ и мечтает побывать в Токио. А приоритетом в жизни для Данилы является, в первую очередь, саморазвитие.

О нашем городе

Данил не помнит, каким был наш город, когда он побывал здесь в первый раз, да и сейчас полноценно познакомиться с Курганом нет возможности. По сути полноценное общение у него происходит только с врачами и работниками вокзала. Но он отметил, что из того, что он смог увидеть из окна машины, ему понравился центр Кургана. Данил назвал его очень красивым.

А лечащий врач во время пресс-конференции предложил сделать конкурс имени Данилы для необычных, особенных, музыкально одарённых детей в Кургане. Константин Новиков считает, что для Кургана это событие станет знаковым и сразу войдёт в историю.

Пресс-конференция с музыкантом и певцом прошла под девизом «Время мечтать...». А по окончанию встречи Данилу и его семье были вручены памятные подарки от Центра Илизарова.

Василий Малухин. Фото автора.

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