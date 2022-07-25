Сообщество «Курган читает» разыграет 10 призов к своему юбилею

Сообществу «Курган читает» 23 июля исполнилось 10 лет! Ровно 10 лет назад в первом посте подписчикам было предложено поучаствовать в фотоконкурсе «Курган читал всегда». И сегодня мы вновь предлагаем вам присоединиться к участию!

Любите фотографировать и читать? У вас есть интересные снимки с книгами и читающими людьми? Тогда вы можете принять участие в виртуальной фотовыставке «Курган читал всегда».

Снимки могут быть как постановочные, так и репортажные, не только цифровые, но оцифрованные с плёнки. Давайте сохраним историю чтения вместе.

Загружайте свои работы в альбом

Авторы фотографий, набравших большее количество лайков, получат подарки на праздничном концерте, посвящённом дню города, в библиотеке им. В. Маяковского.

Количество работ от одного участника неограничено. Автор даёт право использовать его фотографии в публикациях ресурсов Библиотечной информационной системы г. Кургана.

Обязательное условие участия - быть подписчиком группы «Курган читает».

Фото Егора Голубкина.

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