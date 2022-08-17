«Сосновую рощу» начнут модернизировать в этом году

Санаторий «Сосновая роща» в Звериноголовском муниципальном округе начнут приводить в порядок уже в этом году. Информацию в своём телеграм-канале «СилаVправде (V. Шумков)» опубликовал губернатор Курганской области.

16 августа глава региона побывал в муниципальном округе, вместе с членами правительства обсудил планы по модернизации здравницы. «Хорошая бальнеология, но старая и очень уставшая маттехбаза. Уже говорил о намерении позаниматься её модернизацией. С этого года начнём открытую часть. В следующем году продолжим», - отметил Вадим Шумков.

Губернатор напомнил, что в регионе приводят в порядок и другие значимые курорты: «Санаторий «Лесники» уже поэтапно проводится в порядок инвестором. Курорт «Озеро Медвежье» также последовательно проходит комплексную модернизацию», - прокомментировал глава региона.

Кроме того, как сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте», губернатор Вадим Шумков по итогам выезда поручил привести в порядок отдельные участки дороги до «Сосновой рощи».

