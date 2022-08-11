Сотрудница ФСИН из Зауралья представляет Зауралье на Всероссийском форуме «Лидер-2022»

На масштабном мероприятии для молодых специалистов УИС инспектор Далматовского филиала УИИ выступает с авторским проектом по приобщению осужденных к занятиям спортом и физической культурой.

Всероссийский форум «Лидер-2022» проходит 9-11 августа в Уфе. В нем принимают участие молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые увлечены общественной деятельностью и достигают высоких результатов в службе.

Лейтенант внутренней службы Валентина Хохрякова – волонтер со стажем. Заниматься общественными проектами она начала со школьной скамьи: инициировала и проводила мероприятия культурной и краеведческой направленности, не раз становилась победителем и призером региональных и российских конкурсов в сфере добровольчества. В период пандемии коронавируса была районным координатором штаба акции «Мы вместе». В феврале 2021 года получила памятную медаль и грамоту Президента РФ.

Для социализации осужденных и предотвращения повторной преступности Валентина разработала социальный проект REBOOT (англ. начни заново или перезагрузка). Задача проекта – познакомить граждан, отбывающих наказание без изоляции от общества, с различными видами спорта и физической активности, привлечь их к регулярным занятиям физической культурой. «Общаясь с осужденными, я отметила у многих из них пассивное отношение к собственной жизни, страх перед будущим, низкую самооценку. Если эти качества развиваются, человек может стать социально опасным. Но свойства личности можно корректировать, и один из наиболее эффективных способов – физкультура и спорт», – убеждена Валентина.

Автор проекта подчеркивает: одна из главных составляющих концепции – личный пример организатора, его непосредственная вовлеченность. «Во всех мероприятиях проекта я участвую обязательно. Стараюсь личным примером показывать осужденным, что можно жить лучше, ставить себе цели и достигать их», – рассказывает сотрудник инспекции.

Из 170 осужденных, состоящих на учете в Далматовском филиале УИИ, участниками проекта REBOOT стали уже более 50. Валентина Хохрякова организует для них пробные занятия по баскетболу, волейболу, рукопашному бою, дворовому футболу, фитнесу. Пожилых осужденных удалось увлечь скандинавской ходьбой.

У участников проекта отмечены и первые достижения. Несколько жителей города, состоящих на учете в УИИ, под руководством Хохряковой успешно прошли тестирование на знак ГТО. Один из правонарушителей вошел в состав футбольной команды Далматовского района, которая впоследствии заняла второе место на областных сельских спортивных играх.

Партнерами проекта REBOOT стали администрация Далматовского района, спортивные школы и студии г. Далматово, районный культурно-досуговый центр.

По информации пресс-службы управления ФСИН по Курганской области.

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