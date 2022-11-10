Сотрудница курганского завода борется за 3 млн рублей и корону «Мисс Офис – 2022»

Оценивать её таланты будут известные певцы, танцоры и режиссёры.

Сотрудница ООО «Курганхиммаш»Анастасия Плотникова 19 ноября примет участие в финале 13-го сезона единственного в мире конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022». Из 30 финалисток только одна получит главный приз – 3 000 000 рублей.

Участницам предстоит продемонстрировать не только красоту и интеллект, но и привлечь внимание к необходимости всестороннего развития личности и к более глубокому пониманию культурного наследия общества. Кто из финалисток лучше всех справится с этой непростой миссией, та и одержит победу.

Девушки готовят самопрезентацию,также проявят себя в интеллектуальном, спортивном,творческом конкурсах, арт-дефиле.

Как сообщила пресс-служба конкурса, оценивать красоту и деловые качества участниц приглашены известные кинорежиссёры, артисты, хореографы поэты, художники. Среди них Лена Катина, Егор Дружинин, Маша Янковская, Илья Бачурин, Алексей Ягудин.

Помимо главного приза в финале конкурса можно будет побороться за путешествия, гаджеты, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

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