Сотрудница курганской библиотеки вернулась из путешествия по Казахстану

Сотрудник Курганской областной детско-юношеской библиотеки имени Потанина Людмила Мироненко по приглашению Елены Тимощук, директора районной детской библиотеки районного центра имени Мусрепова Северо-Казахстанской области, 13 июня приняла участие в путешествии по уникальным историко-культурным и археологическим памятникам на территории Республики Казахстан: по сакральным местам Северо-Казахстанской области: в Мемориальном комплексе Карасай и Агынтай, в Музее-заповеднике «Ботай». Этот туристическо-краеведческий маршрут был организован районной детской библиотекой в рамках сотрудничества.

Мы представляем записи из путешествия Людмилы Анатольевны:

– Вот и я присоединилась к туристическому маршруту для юных читателей и руководителей детского чтения сельских библиотек и районной детской библиотеки районного центра им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области. Отправились мы в путь караваном численностью более 50 человек. Перед взором открылась первозданной красоты степь Айыртау, обрамлённая синими горами и сказочными озёрами. И вот мы у 16-метрового мавзолея Карасай и Агынтай. Нереальная энергетика, ощущение свободы, легкости и умиротворение – все здорово! А прослушав рассказ директора Мемориального комплекса ОмароваСаммидинаНиятулаевича, мы словно перенеслись в XVII век.

Следующим этапом нашего путешествия стало посещение одного из уникальных историко-культурных и археологических памятников эпохи энеолита на территории Республики Казахстан музея-заповедника «Ботай». С замираньем в сердце спустились в жилище, начинающееся с неглубокого котлована, по краям которого сооружена стена, прочность которой обеспечена армированием костями лошади. Тут мы смогли воочию убедиться, как в небольшом, обмазанном глиной и утепленном земляными пластами с шатровидным деревянным перекрытием жилище могут разместиться 50 человек.

Особый интерес вызвал мастер-класс по изготовлению керамических сосудов, проведенный художником-реставратором Тихоновым Юрием Борисовичем, который познакомил с древними технологиями обработки орудий труда. Желающие попробовать себя в роли гончара тут же присоединились, изготовили глиняные изделия на современный манер.

Участники нашей экспедиции никогда не видели мест археологических раскопок, поэтому с удовольствием приняли в этом участие под чутким руководством Макеева Марата Сайлауовича, который и познакомил нас с процессом их проведения, представил масштабность древнего поселения.

Завершая нашу удивительную, ни на что не похожую поездку, уставшие, но впечатленные увиденным, участники на пикнике поделились переполняющими эмоциями. Мне тоже предоставили слово, и я не могла не рассказать и о своем родном Зауралье, о его богатом прошлом, о наших достопримечательностях, об археологических и исторических ценностях нашего края. Я подарила Елене Тимощук, директору районной детской библиотеки районного центра им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области, книги Анны Жаровой «Зауралье в каменном веке» и «Легенды о Царевом Кургане», а также Благодарственное письмо от нашей библиотеки за плодотворное долгое сотрудничество.

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