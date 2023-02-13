Сотрудники госконтроля и лицензионно-разрешительной службы Росгвардии получили награды

Сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии 12 февраля отметили профессиональный праздник. Службе исполнилось 54 года.

На общем собрании личного состава начальник Управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Олег Охрименко вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся по итогам служебной деятельности представителям подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля.

«Государственный надзор в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и за обеспечением безопасности объектов ТЭК - важнейшие задачи, возложенные на Росгвардию. Ваша деятельность способствует поддержанию общественного порядка и безопасности в регионе, защите жизни и здоровья зауральцев», - обратился к собравшимся руководитель тероргана, пожелав дальнейших успехов в службе.

Накануне праздничной даты заместитель начальника территориального управления – начальник ЦЛРР подполковник полиции Евгений Реутов встретился с ветеранами службы. От имени руководства ведомства офицер поблагодарил представителей старшего поколения за личный вклад в развитие лицензионно-разрешительной службы Зауралья и вручил им памятные медали, пожелав крепкого здоровья и благополучия. За чашкой чая ветераны вспомнили годы своей службы и обсудили нововведения в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области гражданам и юридическим лицам оказывается более 20 видов государственных услуг в сферах оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.

В прошедшем году сотрудниками Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами проверены 100% владельцев оружия в регионе. При этом проведено свыше 24 тысяч проверок, выявлено более 900 нарушений правил оборота оружия, по всем фактам составлены административные материалы. Изъято более 930 единиц оружия и свыше трех тысяч патронов, добровольно сдано гражданами порядка 560 единиц оружия.

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