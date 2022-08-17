Сотрудники КГУ к 80-летию Курганской области выпустят эколого-географический атлас

Сотрудники кафедры географии, фундаментальной экологии и природопользования КГУразработают эколого-географический атлас Курганской области.

Руководить работой будет завкафедрой Наталья Несговорова. Группа ученых университета выиграла грант Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Впервые в Курганской области создадут комплексное научно-популярное издание, в котором будут отражены природные условия и ресурсы, состояние окружающей среды, население и социальная сфера, экономика и природное наследие Курганской области, сообщили в пресс-службе КГУ. Сейчас в регионе нет обобщенного картографического банка эколого-географической информации в виде картографических материалов и их описания по рассматриваемым аспектам.

Учёные подчёркивают, что атлас может стать научной основой прогноза социально-экономического развития региона.Издание будет ориентировано не только на работников административных органов, ученых и специалистов природоохранных служб, но и на предпринимателей, педагогов, студентов и школьников, охотников, рыбаков, туристов и всех интересующихся достопримечательностями «родникового края».

Жители России, прежде чем отправиться в путешествие, смогут изучить выбранную по Атласу часть региона, так как в нем будет представлена комплексная информация о всех сферах деятельности в регионе и ее природно-ресурсном потенциале.

Жители Курганской области смогут воспользоваться наглядным картографическим материалом и более детально познакомиться с особенностями родной области.

Выход сигнального образца Атласа будет приурочен к 80-летию нашего региона.

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