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Сотрудники КГУ к 80-летию Курганской области выпустят эколого-географический атлас

Благодаря гранту.

17 августа, 2022 - 08:30

Сотрудники кафедры географии, фундаментальной экологии и природопользования КГУразработают эколого-географический атлас Курганской области.

Руководить работой будет завкафедрой Наталья Несговорова.  Группа ученых университета выиграла грант Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Впервые в Курганской области создадут комплексное научно-популярное издание, в котором будут отражены природные условия и ресурсы, состояние окружающей среды, население и социальная сфера, экономика и природное наследие Курганской области, сообщили в пресс-службе КГУ.  Сейчас в регионе нет обобщенного картографического банка эколого-географической информации в виде картографических материалов и их описания по рассматриваемым аспектам. 

Учёные подчёркивают, что атлас  может стать научной основой прогноза социально-экономического развития региона.Издание будет ориентировано не только на работников административных органов, ученых и специалистов природоохранных служб, но и на предпринимателей, педагогов, студентов и школьников, охотников, рыбаков, туристов и всех интересующихся достопримечательностями «родникового края».

Жители России, прежде чем отправиться в путешествие, смогут изучить выбранную по Атласу часть региона, так как в нем будет представлена комплексная информация о всех сферах деятельности в регионе и ее природно-ресурсном потенциале.

Жители Курганской области смогут воспользоваться наглядным картографическим материалом и более детально познакомиться с особенностями родной области. 

Выход сигнального образца Атласа будет приурочен к 80-летию нашего региона.

 

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17 августа, 2022 - 08:30

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