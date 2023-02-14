Сотрудники курганского аэропорта отметили вековой юбилей авиации

Праздник был установлен Указом Президента РФ в 2013 году, в этом году «крылатая» отрасль отмечает вековой юбилей со дня образования. Гражданская авиация – это великие свершения и открытия, героический труд и легендарные подвиги, славная история и всенародное признание. От мечты человека о полете до создания мощной отрасли проделан огромный путь.

14 февраля во Дворце детского и юношеского творчества сотрудники аэропорта и ветераны гражданской авиации отметили свой юбилей.

«Мы всегда уверенно смотрим в будущее. Не только авиации, но и страны, и нашего аэропорта, наших рейсов и в будущее наших пассажиров. А авиация, вообще, всегда работает только на положительный результат. В ближайших планах отметить 100-летие аэропорта в сентябре, мы готовимся к этому мероприятию. Чуть позже все объясним. Готовимся к окончанию ремонта в аэровокзале», - поделился праздничным настроением исполнительный директор «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко.

XXI век преумножил достижения поколений прошлого века, дал отрасли стремительный импульс развития. Сегодня гражданская авиация – это надежный, технологичнный и самый быстрый способ передвижения. На протяжении всей истории авиации коллективы «крылатой» отрасли преумножали прошлый опыт. Сегодня неравнодушное отношение и новаторский подход всех работников гражданской авиации двигают отрасль вперед. Авиация связывает региона страны и повышает качество жизни.

Бортпроводник курганского авиаотрядаТатьяна Иноземцева, проработавшаяв отрасли 15 лет поделилась воспоминаниями:

«Это была моя любимая работа, мы на ней столько времени проводили. Экипажа для нас были родными, пассажиры – тоже. Это просто было нашей жизнью. Я пролетала 15 лет. А последний раз я летала в 2012 году уже пассажиром. Хочу сказать, что мы летали на «пятерки». Это было очень здорово и красиво».

Ее поддержала коллега Наталья Кузьмина, проработавшая бортпроводником сс 1982 по 1995 год:

«Воспоминания у меня самые теплые. Это наш любимый праздник. Мы отдали авиации свою молодость, здоровье и любовь авиации. То есть, мы отдали все нашему любимому аэропорту. Столетие для меня лично – очень знаменательная дата. Я всегда с большим уважением относилась и отношусь ко всем, кто работает в аэропорту, ценю их труд. Особенно труд бортпроводников. Он не легкий, но благодарный от пассажиров».

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сотрудников курганского аэропорта и ветеранов отрасли поздравил директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев:

«Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации! От имени правительства Курганской области и от своего имени сердечно поздравляю вас со столетием отечественной гражданской авиации. Сегодня это важнейшая отрасль транспортной системы РФ. Нынешний состав сохраняет традиции прошлого и работает на перспективу, развивает самые современные технологии. Во все времена специалисты гражданской авиации являлись гордостью нашей страны. Ведь именно Вам в полной мере присущи такие качества, как ответственность, сила духа и самоотверженность. Во многом юлагодаря Вашему кропотливому и созидательному труду, Вашим знаниям и опыту обеспечены безопасность перелетов и создание комфортных условий для пассажиров. Примите искренние слова благодарности за Вашу непростую работу, от всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и достижения поставленных целей».

От лица Курганской областной Думы присутствующих поздравил заместитель спикера Евгений Кафеев:

«Гражданская авиация – это отрасль, которой гордится вся страна с момента зарождения авиации и по сегодняшний день. Многие мальчишки и по сей день мечтают стать пилотами, и бороздить наше небо. Курганская область отмечает в этом году 80 лет и очень большой вклад в развитие области внесла гражданская авиация. В XX веке, когда не везде еще были дороги, авиация соединяла нашу Курганскую область, наши районы. И до сих пор вы являетесь передовой отраслью экономики нашей страны. Мы гордимся вами».

Владимир Ковалев и Евгений Кафеев вручили почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд сотрудникам и ветеранам отрасли.

Заместитель директора аэропорта по производству Александр Домрачев добавил:

«Перспективы у авиации есть, это вообще перспективная отрасль. У нас развивается маршрутная сеть, появляются новые рейсы, обучается персонал. Работа идет, все становится лучше».

Творческие коллективы Кургана и вокалисты Курганской областной филармонии смогли подготовить для сотрудников отрасли и ветеранов концерт.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина