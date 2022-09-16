Сотрудники курганской горадминистрации выйдут на субботник

Органы исполнительной власти Курганской области 23 августа примут участие в общегородском субботнике на территории городских лесов. К субботнику также присоединятся сотрудники администрации города Кургана и подведомственных учреждений.

По информации Административно-технической инспекции, в адрес организаций и предприятий всех форм собственности направлено более 600 информационных писем о необходимости провести работы по уборке прилегающих территорий, очистке газонов, клумб от сухой листвы, травы, цветов, а также с приглашением принять участие в общегородских субботниках. Данные письма направлены и в адрес лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также в адрес учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, крупных промышленных предприятий, сетевых организаций, органов исполнительной власти Курганской области, региональных представительств федеральных органов исполнительной власти, строительных компаний.

В пресс-службе администрации города напомнили, что для удобства жителей города Кургана и предприятий на Шуховский полигон ТБО в период проведения месячника санитарной очистки организован бесплатный приём мусора, собранного в ходе мероприятий по уборке территорий.

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