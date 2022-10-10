Сотрудники МЧС помогли жителю Каргапольского района достать собаку из ямы

Житель Каргапольского района потерял собаку. За помощью обратился в МЧС. Произошло это 9 октября.

Мужчина сообщил, что выехал на карьер вместе с овчаркой по кличке Бой, чтобы набрать земли, отпустил питомца погулять в поле, а позже обнаружил, что собака пропала. После продолжительных поисков он нашел ее среди заброшенных строений в яме высотой около 2,5-3 метров. Самостоятельно достать питомца возможности не было. Как сообщает t.me/kurgan45mchs, прибывшее подразделение установило лестницу и спустилось за Боем, но, казалось бы, простая с виду спасательная операция заняла немало времени. Семимесячный щенок овчарки, не понимая, что происходит, испуганно лаял и не подпускал к себе спасателей. Для того чтобы подойти к Бою, потребовалось немало усилий. В итоге общий язык был найден, а тридцатикилограммовый пес благополучно передан в руки хозяину.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области.

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