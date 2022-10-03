Сотрудники ОМОН Росгвардии отмечают профессиональный праздник

В День отрядов мобильных особого назначения Росгвардии временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Николай Суханов и руководители взаимодействующих структур направили поздравительные адреса командованию, личному составу и ветеранам ОМОН «Скиф».

«Сотрудникам ОМОН отведена особая роль в решении служебно-боевых задач. И сегодня бойцы отряда находятся на передовой, оберегая Отечество от новых угроз. Спецподразделение с честью и достоинством выполняет свой долг, проявляя мужество и отвагу. Желаем нашим боевым товарищам крепкого здоровья, стойкости и терпения», - говорится в поздравлении руководства тероргана.

Курганский ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области создан в апреле 1993 года. Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что свыше ста его представителей удостоены государственных наград, в их числе восемь кавалеров ордена Мужества, более ста награждены медалями «За отвагу», «За охрану общественного порядка» и «За заслуги перед Отечеством», а также свыше 450 - ведомственных наград. Бойцы ОМОН несут службу по охране общественного порядка и безопасности, защите законных интересов граждан, оказывают силовую поддержку правоохранительным органам, участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и бандитизмом.

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