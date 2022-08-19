Сотрудники отдела Госконтроля Росрыболовства задержали «электронщиков»

Сразу двоих «электронщиков» застали на месте незаконного деяния представители межведомственной группы – сотрудники отдела Госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Николай Достовалов и Максим Мухортиков.

Не успевшие скрыться от служебного катера полиции, задействованного в патрулировании реки Тобол на территории Кетовского района, нарушители закона вынуждены были признать свою вину и сдать электроприспособление нежданно нагрянувшим инспекторам. В ходе осмотра у занимавшихся явным браконьерством рыбаков была изъята двухместная лодка ПВХ, электроудочка, семь килограммов добытой рыбы и другое имущество. Согласно установленных Такс нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб составил 18600 рублей. Все материалы после их оформления направлены в МО МВД России «Кетовский» для проверки и принятия решения по возбуждению уголовного дела. Как пояснили в отделе госконтроля названного ведомства, за незаконную добычу водных биоресурсов с применением электротока граждане могут привлекаться к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, а так же иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Возможны также обязательные на срок до 480 часов, исправительные работы на период до двух лет. Реально лишиться и свободы на тот же срок. А это значит, что нарушать действующие правила рыболовства для потенциальных браконьеров, что называется, себе дороже.

Владимир Амурский. Фото из открытых источников.