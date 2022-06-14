Сотрудники Потанинки узнали, хорошо ли курганцы знакомы с творчеством Пушкина

Каждую пятницу сотрудники Курганской областной детско-юношеская библиотеки им. В.Ф. Потанина выходят на улицы и проводят на открытых площадках мероприятия для горожан. «Потанинские пятницы» - это разные мероприятия — игровые, интерактивные, познавательные. Это и мастер-классы. И каждая пятница посвящена отдельной теме. Накануне Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина площадкой стала одна из аллей в Городском саду Кургана. И, конечно, темой мероприятия стало творчество великого русского поэта.

«Сегодня мы вышли в горсад, чтобы познакомить наших горожан с именем и творчеством Александра Сергеевича Пушкина, ведь 6 июня мы отмечаем его праздник. Мы предлагаем прохожим мастер-классы, которые рассчитаны на познание его произведений, викторины, кроссворды. Дети могут порисовать, сделать поделку, поучаствовать в громких чтениях его произведений. А старшее поколение может вспомнить его сказки. Например, в моей викторине рисунки и надо определить, какое рисунок или какой персонаж в данной сказке лишний. Или расположить желания старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке» в хронологическом порядке. А еще у меня есть раскраски для детей по творчеству Пушкина», - рассказала ведущий методист Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина Вера Мельникова,

Она особо отметила, что наши горожане стали более отзывчивы. Они охотно участвуют в интерактиве, задания решают как дети, так и взрослые, и даже совсем старшее поколение. Вера Мельникова считает, что то, что касается Пушкина, курганцы знают хорошо. И начальные классы, и студенты, и взрослые.

«Так как Пушкин входит в школьную программу, то на абонементе нашей библиотеки он востребован всегда, все его произведения. Раньше иногда бывало даже так, что не хватало книг. Так что, книги читаемы, они передаются из рук в руки, из поколения в поколение. Пушкин на первом месте среди читаемых.

А мы в свою очередь отметим, что «Потанинские пятницы» востребованы у курганцев всегда, и даже зимой под снежком.

Василий Малухин

Фото Николая Пушилина