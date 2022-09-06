Сотрудники правительства Курганской области собрали 3 млн рублей для помощи детям из ЛНР

Представители правительства Курганской области собрали три миллиона рублей на приобретение школьных принадлежностей для детей из ЛНР, отдохнувших в нашем регионе, а также на подготовку к школе для ребятишек из малообеспеченных зауральских семей. Информацию в своем телеграм-канале разместил губернатор Вадим Шумков.

«Традиционно коллеги из правительства направляют часть своих зарплат на помощь тем, кому она необходима. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - написал глава региона.

К примеру, в феврале 2020 года члены правительства собрали 1, 4 миллиона рублей. Средства направили на покупку специальных кроватей с электроприводом и матрасов к ним для десяти нуждающихся зауральцев. Также приобрели лекарства. Организовали ремонт мемориального комплекса в честь погибших в Великую Отечественную войну на Родине генерала-полковника Михаила Шумилова в Верхней Тече Катайского района.

Фото со страницы t.me/silavpravdevshumkov.

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