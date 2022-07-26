Сотрудники Роспотребнадзора по Курганской области прошли ревакцинацию

26 июля сотрудники областного управления Роспотребнадзора для поддержания коллективного иммунитета прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Ревакцинацию против COVID-19 прошли те, кто был вакцинирован или переболел новой коронавирусной инфекцией 6 месяцев назад.

Своим примером специалисты призывают жителей региона также пройти вакцинацию и ревакцинацию. Прививаться от новой коронавирусной инфекции рекомендуется каждые полгода – это поможет поддержать необходимый уровень антител для борьбы с вирусомщиту.

Иммунитет в отношении коронавируса со временем угасает, поэтому необходимо регулярно ревакцинироваться для того, чтобы избежать повторных заражений коронавирусом.

Эпидемическая ситуация по COVID-19 во многих странах мира всё ещё нестабильна, где-то началась новая волна заболеваемости. Высока вероятность подъема заболеваемости, связанного с возвращением туристов из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции.

За сутки коронавирус обнаружили у жителей двух городов и двух районов Курганской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 25 июля случаи заболеваемости Covid-19 зарегистрировали в Кургане, Шадринске, Макушинском и Шадринском районах.

Привиться от коронавирусной инфекции можно в поликлинике по месту жительства или в пунктах вакцинации.

Фото с официальной страницы управления Роспотребнадзора в Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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