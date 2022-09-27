Сотрудники Шадринской ЦРБ собрали средства на лекарства для мобилизованных

Сотрудники Шадринской центральной районной больницы собрали средства на лекарства для мобилизованных граждан. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

- Принято решение объявить среди работников учреждения добровольный сбор средств на приобретение необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения мобилизованных граждан аптечками. Практически все работники нашего учреждения не остались равнодушными и внесли свой посильный вклад в формирование таких аптечек – каждый из нас понимает, что наши родные, друзья, соседи и просто знакомые, участвуя в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, будут защищать нас, рискуя своими здоровьем и жизнью, - говорится в сообщении.

На собранные средства были закуплены необходимые медикаменты, расходные материалы, а также канцелярские товары. Все это отправлено в центральный пункт сбора в город Курган.

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