Сотрудники Транспортного управления дежурят у Чеховского моста в Кургане

В связи с началом ремонтных работ на Чеховском путепроводе с сегодняшнего дня общественный транспорт маршрутов №№ 66, 366 и 94 следует в объезд.

Сегодня утром возле остановок «2 микрорайон» по улицам Загородная и Мостостроителей дежурили сотрудники «Транспортного управления» и компаний-перевозчиков. Они контролировали работу общественного транспорта и рассказывали горожанам, как добраться до нужного места. Доезжая до остановки «2 микрорайон» по улице Мостостроителей, далее через официальный железнодорожный пешеходный переход нужно проследовать на остановку «2 микрорайон» по улице Загородная и пересесть на необходимый маршрут. При пересадке в автобус того же маршрута не нужно повторно приобретать билеты.

Для обеспечения транспортной доступности сотрудники «Транспортного управления» и компаний-перевозчиков будут в ежедневном режиме в течение недели находиться остановочных пунктах. Если у граждан возникнут вопросы относительно работы общественного транспорта, изменившего маршруты на период ремонта Чеховского путепровода, они могут получить всю необходимую информацию в Транспортном управлении по телефонам: 65-14-09 и 65-14-10.