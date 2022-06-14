Сотрудники Управления ФСБ поздравили воспитанников Курганского детского дом

Сотрудники УФСБ России по Курганской области приняли участие в праздничных мероприятиях, прошедших в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1 города Кургана.

В детском доме сейчас проживают 46 детей в возрасте от года до 18 лет. В основном это ребята из неблагополучных семей, они особенно нуждаются во внимании и заботе. Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что гости поздравили детей с праздником и окончанием учебного года, подарили «заказанную» ребятами сушилку для овощей и фруктов, пожелали быть здоровыми, радостными и целеустремленными.

«Сегодня замечательный праздник детства, праздник всех ребятишек, которых призваны опекать и защищать взрослые. Сейчас у ребят начинаются летние каникулы, и мы обязательно встретимся в сентябре, когда они, отдохнувшие, с новыми силами приступят к школьным занятиям», - отметили сотрудники ведомства.

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