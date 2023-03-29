Совфед одобрил законодательные инициативы от Сергея Муратова

Согласно принятому решению внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. Документ был разработан депутатами Курганской областной Думы. Так теперь командиры воинских частей и военно-учебных заведений получили право нотариально заверять завещания служащих «если в пункте дислокации воинской части или военно-учебного заведения нет нотариуса» (цит.). Также уточнён перечень тех, кто вправе «удостоверять завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в стационарных организациях социального обслуживания» (цит.)

Принятые поправки в закон защищают интересы тех граждан, кто находится или живёт там, где нет возможности обратиться к нотариусу. Процедура упрощается.

По второму докладу заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергея Муратова принято решение включить Генеральную прокуратуру в перечень структур, которым «федеральный орган в области обороны предоставляет доступ к информации, содержащейся в Единой информационной системе государственного оборонного заказа» (цит.)

Таким образом, весь процесс в сфере обронки теперь получает дополнительный контроль со стороны государства.

Фото Николая Пушилина.