Спасатели приступили к дежурству на пляжах Кургана

В рамках подготовки города Кургана к купальному сезону в местах массового отдыха людей отобраны пробы воды и песка, проведено рыхление почвы, водолазами обследовано и очищено от опасных предметов дно. Об открытии купального сезона курганцам будет сообщено дополнительно. Пока, до получения результатов проб воды и песка, купаться в водоёмах нельзя.

По поручению главы города Елены Ситниковой на этой неделе спасатели аварийно-спасательного отряда приступят к ежедневному дежурству на городских пляжах, сообщили вы пресс-службе администрации города. Вторая половина недели ожидается жаркой, поэтому спасатели будут обеспечивать в местах отдыха и купания контроль.

Губернатор Вадим Шумков на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 8 июня поручил организовать патрулирование несанкционированных мест купания с привлечением сотрудников органов власти и образовательных учреждений. Также глава региона сказал провести дополнительную работу со школьниками и их родителями по разъяснению правил безопасного поведения на воде, вблизи железной дороги, правил дорожного движения и других мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей и не омрачить трагедиями летние каникулы.

