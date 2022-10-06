Специалист из Кургана вошла в число лучших психологов России

Анна Борчанинова из Курганской области стала победителем номинации «Верность профессии» Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2022».

Конкурс завершился 5 октября. Участники из 75 субъектов Российской Федерации представили свои регионы. В этом году организатором конкурса выступил Московский государственный психолого-педагогический университет.

«Главной идеей Конкурса было объединить специалистов на одной площадке, дать возможность поделиться опытом и перенять его у коллег, узнать о новых возможностях, техниках, подходах, чтобы использовать их на практике», - рассказала Аксана Колесник, специалист отдела по информационной политике и связям с общественностью Московского государственного психолого-педагогического университета.

Организаторы и члены жюри отметили как с каждым годом растет уровень участников. А сами участники с восторгом отзывались о дружественной и профессиональной атмосфере рабочих встреч.

Олеся Попова, педагог-психолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 198» города Воронежа, стала победителем Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2022».

Второе место заняла Татьяна Борисова, педагог-психолог детского сада № 18 поселка Сосновый Бор Ленинградской области, замкнула тройку лидеров Айдаш Наваждай, педагог-психолог школы № 8 города Кызыла Республики Тыва.

Фото предоставлено Московским государственным психолого-педагогическим университетом.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.