Специалисты ОПФР по Курганской области ответили на вопросы зауральцев

Кому полагаются выплаты на детей от 8 до 17 лет? При каких условиях можно оформить единовременную выплату средств пенсионных накоплений? От чего зависит размер пенсии? На эти и другие вопросы ответили представители ОПФР по Курганской области во время приема граждан в региональной Общественной приемной председателя партии Единая Россия Д.А. Медведева. В рамках рубрики «Тематическая среда» специалисты Пенсионного фонда проконсультировали шесть зауральцев.

В приеме приняли участие начальник управления установления пенсий регионального ОПФР Евгений Зайков, начальник отдела контроля установления пенсий Наталья Матосова и заместитель начальника управления установления социальных выплат Светлана Крылова. Чтобы получить консультацию, граждане могли прийти в приемную лично или позвонить по телефону.

Одна из обратившихся жительниц региона интересовалась порядком выплаты средств пенсионных накоплений. Специалисты пояснили, что для ее назначения необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- возраст 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин;

- наличие необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента (в 2022 году это 13 лет и 23,4 коэффициента соответственно);

- наличие средств пенсионных накоплений.

Если при назначении сумма накопительной пенсии не превышает 5% по отношению к общей сумме размера страховой пенсии по старости, то средства можно получить в виде единовременной выплаты.

Блок вопросов, заданных во время приема, касался социальных выплат и мер поддержки семей с детьми, в частности предоставления пособий на детей от 8 до 17 лет. Светлана Крылова проинформировала зауральцев, что претендовать на данную выплату могут семьи, чей ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает среднедушевого прожиточного минимума в регионе (в Курганской области это 13 085 рублей). При комплексной оценке нуждаемости также учитываются движимое и недвижимое имущество семьи. Подробные критерии оценки размещены в специальном разделе на сайте Пенсионного фонда. В настоящее время данные пособия выплачиваются на 38 тысяч зауральских детей.

Каждый обратившийся получил подробную консультацию непосредственно по своей жизненной ситуации. Тем, кто обратился на прием лично, также были выданы брошюры и лифлеты с полезной информацией об услугах ПФР.

Отметим, что «Тематические среды» будут проходить в Общественной приемной ежемесячно. Представители ОПФР по Курганской области будут консультировать граждан каждую третью среду с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов. Анонсы приемов будут размещаться в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Свои вопросы Пенсионному фонду зауральцы могут адресовать несколькими способами:

- по телефону Единого контакт-центра 8-800-600-0000 (круглосуточно, без выходных),

- по региональной горячей линии 8-800-600-06-27 (по будням с 8 до 17 часов),

- через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда,

- в официальных сообществах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники,

- лично в клиентской службе (адреса и график работы размещены здесь).

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