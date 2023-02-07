Специалисты Роспотребнадзора консультируют курганцев по качеству косметики

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о действующих требованиях в отношении парфюмерно-косметической продукции (косметика детская, декоративная (средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), косметика, предназначенная для татуажа, парфюмерная продукция и наборы, другое.

Можно получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), проинформируют о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

Звонки принимаются по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8800 555 49 43, 8 (3522)46-72-07, 46-18-62. Горячая линия работает в будние дни, с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15.