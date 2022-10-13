Специалисты территориального фонда медстраха сдали почти 5 литров крови

12 сотрудников ТФ ОМС Курганской области сдали по 400 мл крови каждый. Такой коллективный поход на Станцию переливания крови в Фонде организовали не первый раз, тем более что несколько специалистов ведомства много лет являются постоянными донорами.

«Сначала все прошли осмотр у врача, сдали кровь из пальца и вены. По правилам, только после того как стали известны результаты анализов (через несколько дней), специалисты смогли принять участие в сдаче крови. Но перед этим в буфете еще одна обязательная процедура – чаепитие с печеньем», - рассказала Марина Кодакова,

специалист по связям с общественностью Территориального Фонда ОМС Курганской области.

Процедура сдачи крови длилась пять-семь минут. Существует множество медицинских исследований, которые доказывают, что в процессе сдачи крови происходит активизация системы кроветворения – клеток красного мозга и стимуляция иммунитета. Самые последние данные говорят о том, что донорство способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Директор ТФ ОМС Курганской области Сергей Сахатский поблагодарил коллег за активную жизненную позицию: «Донорство – это поступок, сегодня, сдавая кровь, вы участвуете в спасении человеческих жизней».

О том, как стать донором, какие существуют противопоказания и как подготовиться к донации можно узнать на сайте Курганск ой областн ой станци и переливания крови в разделе «Донорам».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.