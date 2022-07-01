Специалисты Юговки раскроют секреты русской письменности

Открытая площадка Юговки на фестивале «Купала» 9 июля в селе Частоозерье будет посвящена письменности.

Вы когда-нибудь пробовали писать пером и настоящими чернилами? А знаете, как назывались и что обозначали буквы в старославянском языке? Сколько их было и какие из них не сохранились в современном алфавите? Догадываетесь, почему настоящие писари на Руси были большой редкостью и всегда пользовались особым почётом и уважением? Специалисты Юговки ответят на все вопросы и раскроют секреты русской письменности на масштабном фестивале «Купала», который пройдёт в с. Частоозерье 9 июня.

Областная библиотека имени А. К. Югова развернёт на фестивальном поле свою открытую площадку, где любой желающий сможет принять участие в уникальном мастер-классе по каллиграфии «Русская вязь». Гости научатся писать так, как писали наши далёкие предки - пером и самыми настоящими чернилами.

В старославянской письменности каждая буква имела своё ассоциативное обозначение и выглядела замысловато и нарядно. Каждый буквенный символ – это целый рисунок! Участники мастер-класса попробуют выводить слова и целые фразы традиционным русским шрифтом, который получил название «Русская вязь». Это не так-то просто: требуется внимательность, усидчивость и максимум аккуратности. Ну и, конечно, твёрдая рука, ведь случайно поставить кляксу и тем самым испортить всю кропотливую работу можно в любую секунду. Специалисты Юговки поделятся советами, как избежать неприятностей в виде этих самых клякс и помарок и помогут гостям красиво вывести фразеологизмы или целые пословицы или поговорки. Уникальную надпись на старинной бумаге каждый унесёт с площадки Юговки с собой, чтобы показать своим близким и сохранить на добрую память о празднике.

Мы ждём взрослых и маленьких гостей фестиваля на творческом мастер-классе!

Почувствуйте себя настоящими древнерусскими писарями, откройте в себе новые способности и таланты!

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