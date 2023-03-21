Специалисты ЗАГСа советуют курганским влюблённым жениться весной

Весна – прекрасная пора для любви и чувств, а потому и для заключения брака. На протяжении веков весна ассоциируется с началом новой жизни. Весна – это время романтики. Цветущие цветы, щебетание птиц и теплое солнце делают это время года волшебным. Такого мнения придерживаются специалисты городского отдела ЗАГС.

Дождь на свадьбу предвещает счастливый брак, яркое солнце поднимет всем настроение, снег на свадьбу – привет от Деда Мороза, а на весеннем ветру будут красиво развеваться фата и подол платья невесты.

Весной невеста сможет красоваться вместе с букетом свежих подснежников или нарциссов. Цены на платья, костюмы, макияж и прическу еще не начали расти. Ажиотажа, как и зимой, нигде пока не наблюдается. Вы можете спокойно заняться подготовкой за два месяца до самой свадьбы и при этом все успеть сделать и заказать, отметили в ЗАГСе.

Весной есть праздник под названием Красная горка (последнее воскресенье пасхальной недели). В 2023 году Красная горка выпадает на 23 апреля. Это самое популярное время свадеб как в старину, так и в настоящее время. Великий пост к этому времени заканчивается, на улице начинают распускаться листья, все дышит романтикой.

При выборе весеннего свадебного платья специалисты ЗАГСа советуют обратить внимание на модели из легких и воздушных тканей. Самый популярный цвет свадебного платья – белый. Тем не менее, многие невесты выбирают платья розового, персикового и бежевого оттенков. Всё больше невест отдают предпочтение комбинированному платью, например, белому с нежной розовой, голубой или золотистой отделкой.

Выбирая наряд для весенней свадьбы, помните о том, что весенняя погода очень капризна. День свадьбы может быть теплым и солнечным или наоборот – прохладным и дождливым. Но это совсем не повод для волнения и расстройства. Просто приобретите дополнительные аксессуары к вашему свадебному платью: легкую накидку и зонтик.

«Весна – идеальное время для празднования свадьбы! Весенняя свадьба просто обязана быть романтичной, изящной и просто прекрасной!» - уверены специалисты ЗАГСа.

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