Специалисты зауральского фонда медстраха собрали тёплые вещи для мобилизованных

Сотрудники Территориального фонда Обязательного медицинского страхования Курганской области продолжают оказывать помощь добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям Донбасса, сообщает областной департамент здравоохранения.

В чём именно нуждаются мобилизованные зауральцы, специалисты фонда узнали непосредственно от родственников, которые принимают участие в специальной военной операции. Все вещи закуплены с учётом нынешних потребностей мобилизованных зауральцев, это в первую очередь тёплая одежда (балаклавы, носки, термобельё, перчатки, войлочные стельки), а также предметы личной гигиены и быта – ножницы, зажигалки с фонариками. Привезли фондовцы и продукты питания длительного срока хранения. Гуманитарную помощь со всей области собирают волонтёры в пункте приёма по адресу: улица Советская, 110. Все вещи будут доставлены мобилизованным зауральцам, которые сейчас находятся в учебных центрах, расположенных в Елани Свердловской области и в городе Щучье Курганской области.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может любой желающий. Напомним, в городе Кургане вещи принимают по адресам: улица Советская, 110, улица Техническая, 4. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

Группа волонтёров в соцсетях , где можно задать свои вопросы.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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