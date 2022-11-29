Спустя 10 лет работы по методу Илизарова китайский врач приехал в Курган

В Центр Илизарова прибыл на учебу врач травматолог-ортопед из Поднебесной. Доктор Ван Чжаохуэй будет стажироваться на базе НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России с 28 ноября по 7 декабря. Обучение иностранного коллеги приходится на Всемирную декаду инвалидов. Поэтому мы не могли не спросить у китайского врача, из чего строится доступная среда у него на родине. Доктор Ван Чжаохуэй (провинция Хуашань) рассказывает:

- В Китае есть специальная школа для инвалидов и группа людей, которые активно поддерживают их. Многочисленные фонды выделяют инвестиции на создание доступной среды и лечение инвалидов, в том числе по методу Илизарова.

Доктор Ван Чжаохуэй работает в крупной клинике Китая на 1000 коек. На момент открытия использовали исключительно традиционную медицину, но время диктует свои правила. Клиника стала активно внедрять концепцию технологической преемственности. Один из альтернативных методов, который применяется в клинике доктора Чжаохуэя, метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Они используют его для исправления деформаций конечностей, и в других случаях, когда метод внутренней фиксации оказываются малоэффективным.

Зарубежный участник курсов повышения квалификации поясняет, что учился классике ортопедии у своих коллег, именитых профессоров из Пекина и Шанхая, которые стажировались в Кургане. И только спустя 10 лет применения метода Илизарова у себя в клинике Ван Чжаохуэй решился лично обратиться к истокам метода. В программе курсов, которые пройдет доктор, лекции, отработка навыков на муляжах и участие в операциях.

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