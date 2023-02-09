Среди молодых зауральских литераторов выберут самого талантливого

О том, кто стал лучшим в региональном конкурсе писательских талантов «Молодая литература Зауралья», громко объявят в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова на торжественном подведении итогов конкурса.

В этом году свои работы прислали 69 конкурсантов из Кургана и 11 из районов Зауралья. На конкурс принимались индивидуальные и коллективные литературные работы по трем направлениям: поэзия, проза, публицистика. В конкурсе могли принять участие дети и молодые люди в возрасте от 6 до 35 лет.

Конкурс «Молодая литература Зауралья» открывает имена юных писательских талантов восьмой год подряд. Конкурс проводят Управление культуры Курганской области, региональный Департамент образования и науки совместно с Областной универсальной научной библиотекой имени А. К. Югова и Ассоциацией поддержки библиотечно-информационной деятельности.

Благодаря конкурсу молодые литераторы получают возможность опробовать перо и заявить о себе на региональном уровне.

Помимо объявления победителей, на церемонии будет возможность пообщаться с талантливыми литераторами.

Церемония пройдет 17 февраля в 14:00 в Концертном зале Юговки. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.