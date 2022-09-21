Сшитые в Кургане чехлы на аппараты Илизарова отправили на выставку UzMedExpo 2022 в Ташкент

Продукция курганского предпринимателя Евгении Московенковой представлена на 14-й международной специализированной выставке медицины UzMedExpo 2022 в городе Ташкенте Республики Узбекистан.

В ателье Евгении «Арсана» шьют чехлы на аппараты Илизарова внешней фиксации, чехлы на гипс, специализированную одежду, а также изготавливают складные матрасы с нишей под аппараты Илизарова внешней фиксации. Отметим, что «Арсана» является единственным официальным производителем чехлов на аппараты внешней фиксации, которые рекомендованы к использованию Минздравом России.

Пройти путь становления Евгении помогли специалисты Инвестиционного агентства Курганской области, где она обучилась основам бизнеса. Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что принять участие в международной выставке предприниматель смогла благодаря содействию Центра поддержки экспорта региона, пройдя конкурсный отбор. Центр оплатил регистрационный взнос, аренду выставочного места, организацию индивидуального стенда и ряд других мероприятий, которые будут способствовать продвижению товаров и услуг, предлагаемых ателье «Арсана».

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) оказывают содействие предпринимателям, в том числе и Евгении Московенковой, в размещении их продукции на электронных торговых площадках, в стандартизации и сертификации продукции, в получении необходимых разрешений, в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за рубежом и в получении патентов.

Как отметила руководитель Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Курганской области Анастасия Бабушкина, для предпринимателя участие в такой престижной выставке как UzMedExpo это не только возможность продемонстрировать свой продукт и получить компетентную оценку специалистов, но и завязать полезные контакты, обменяться опытом, найти потенциальных заказчиков. «Мы рады, что все больше предпринимателей Курганской области с нашей поддержкой выходят на международный уровень. С начала 2022 года ЦПЭ оказал поддержку 153 предпринимателям, объем поддержанного экспорта составил 156 млн рублей», - сказала Евгения.

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