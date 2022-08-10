Стали известны все финалисты соревнований «Старты надежд»

Последний зональный этап областных соревнований «Старты надежд-2022» среди профильных отрядов для несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической поддержке, состоялся вчера, 9 августа в спортивном комплексе ДЮСШ № 3 состоялся

Шестую путевку в финальный турнир разыграли команды пяти отделов полиции областного центра. Ребята из Заозерного микрорайона города Кургана стали лидерами с первых минут. Не проиграв никому ни в одном конкурсном задании, они одержали победу и получили место в финале.

На втором месте финишировали юные спортсмены, представлявшие ОП № 1 (ранее – «Октябрьский»), на третьем оказалась команда ОП № 3 («Советский»).

Финальный турнир областных соревнований «Старты надежд-2022» пройдет 24 августа в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко.

В нем кроме команды из Кургана сыграют ребята из Шадринского, Щучанского, Петуховского, Звериноголовского и Юргамышского муниципальных округов.

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