Стало известно, чем курганское правительство завлекает инвесторов

В Курганской области планируется создать 9 индустриальных парков. Помимо этого действуют 3 территории опережающего социально-экономического развития – «Варгаши», «Далматово» и «Катайск». Где взять столько инвесторов, чтобы заполнить новыми производствами эти площадки? На этот вопрос деловому журналу «Эксперт Урал» ответил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- В рамках создания индустриальных парков управляющая компания либо реконструирует старые брошенные цеха, либо строит сети на открытых площадках под новую промышленную застройку. Государство субсидирует эти расходы, выставляя при этом встречные условия по резидентам и рабочим местам. Потому заполнение индустриальных парков – это наша общая задача, - указал глава региона.

Правительство Курганской области стимулирует создание новых производств. Для этого оно выделяет субсидии на приобретение предприятиями нового оборудования и организует целевую подготовку рабочих кадров, перестраивая под эти задачи работу учреждений среднего профессионального образования. Также региональные власти помогают продвигать на рынке продукцию, создаваемую в индустриальных парках.

- Поэтому приходят и наши внутренние инвесторы, и компании из других регионов, которым такие условия нравятся. Уверен, продолжая работать в таком ключе, последовательно будем заполнять все создаваемые площадки. Иного не дано, - заключил Вадим Шумков.

Николай Волков.

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