Стало известно, как получить выплату по уходу за нетрудоспособными курганцами

Неработающие трудоспособные курганцы, помогающие гражданам, которые в силу возраста или состояния здоровья нуждаются в постоянной заботе, имеют право на получение компенсационной или ежемесячной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, сообщили Новому миру в отделении Социального фонда по Курганской области (бывший пенсфонд).

Компенсационная выплата может устанавливаться независимо от факта совместного проживания и родства. Ежемесячную выплату можно оформить по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся:

инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, граждане, достигшие 80 лет.

Подать заявление по уходу за нетрудоспособными гражданами можно в Личном кабинете на портале Госуслуг. Ответ будет направлен в течение 10 рабочих дней. За 2022 год Отделение СФР по Курганской области приняло 983 электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

В ОСФР по Курганской области напомнили местным жителям, что большинство государственных услуг фонда можно получить дистанционно. В личном кабинете на официальном сайте фонда и портале государственных услуг насчитывается более 100 сервисов для граждан, с помощью которых можно подать заявление по всем видам выплат СФР, заказать выписки и справки.

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