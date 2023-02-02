Стало известно, когда в Курган привезут Костромскую икону Божией Матери - Феодоровскую

В Курган в честь 30-летия со дня образования Курганской епархии хотят привезти Костромскую икону Божией Матери – Феодоровскую. Ее выставят в Александро-Невском кафедральном соборе и в Свято-Троицком соборе города Кургана в течение трех дней: с 17 по 19 февраля.

Доставку иконы в Курган прокомментировал в личном телеграм-канале губернатор Вадим Шумков:

«Перед Новым годом обсудили с коллегами из Костромы возможность отправить в Курган в этом году чудотворную русскую икону Божией Матери «Феодоровская». Обратились к владыке Даниилу с просьбой поддержать и сопроводить эту инициативу через Патриархию. Надеюсь, все получится. Эта древнейшая православная святыня неразрывно связана с историей нашей страны, с Александром Невским, небесным покровителем нашей земли. Пусть свершатся те чудеса, о которых вы просили перед Новым годом, на Рождество и Крещение, а также попросите у этой святыни, когда она прибудет к нам, если все сложится. Дай вам Бог, мои земляки», - сообщил глава региона. .

Из открытых источников известно, что Феодоровский образ Богородицы — один из самых почитаемых в России. Согласно преданиям данную икону считают творением рук евангелиста Луки, так как ее иконография чем-то напоминает Владимирский образ. Считается святыней семьи царей Романовых, нынче хранится в Богоявленском соборе Костромской Богоявленско-Анастасииной монашеской обители.

О возникновении иконы мало что известно, а появление Феодоровского образа окутано легендами и преданиями, первые из которых датированы приблизительно 12 столетием.