Стало известно, когда в Курганской области начнется противопожарный сезон

Пожароопасный сезон в Курганской области начнется с 7 апреля. Об этом сегодня в ходе прямого эфира, который организовал Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Учитывая опыт прошлых лет и прогноз погоды на эту весну, губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение начать пожароопасный сезон с 7 апреля. Причем если раньше это происходило в два этапа, в зависимости от зон области, то нынче пожароопасный сезон будет объявлен одновременно на территории всего региона. А если к тому моменту ситуация с природными пожарами будет складываться неблагоприятно, особый противопожарный режим может быть введен тоже 7 апреля, - сообщил Олег Поршаков.

Как ранее сообщал «Новый мир», весна в Курганской области будет ранней. По свежему прогнозу синоптиков, температура воздуха в апреле будет на 4-5 градусов выше нормы, а запасов воды в снеге осталось уже мало.

Это создает предпосылки для быстрого распространения огня, особенно если будет мало осадков, а ветер шквалистым – как, например, в прошлом году, когда искры разлетались на 50 метров.

Напомним, что во время пожароопасного сезона запрещено посещать леса, разжигать мангалы, сжигать сухую траву и так далее. При особом противопожарном режиме ограничения усиливаются.

Николай Волков. Фото ЦУР Курганской области.