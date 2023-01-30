Стало известно, сколько у курганцев на руках оружия

В Курганской области на учете состоят 25 тысяч владельцев гражданского оружия. У них на руках имеется порядка 45 тысяч «стволов». Такие данные на сегодняшней пресс-конференции озвучил начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко.

- За прошлый год наши сотрудники совместно с представителями других силовых ведомств проверили 100% владельцев оружия в регионе. При этом выявили около 900 нарушений, изъяли 930 единиц «огнестрела» и свыше 3000 патронов. Добровольно граждане сдали порядка 560 единиц оружия, - указал полковник полиции.

Самым распространенным нарушением, по его словам, стало нарушение сроков обращения за продлением разрешения на владение оружием. Владельцы часто забывают, что это нужно делать не позднее одного месяца до окончания срока. Также встречались факты нарушения правил хранения оружия.

- За эти нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, - предостерег начальник курганского управления Росгвардии.

Проверки соблюдения правил оборота оружия продолжатся и в наступившем году, сообщил Олег Охрименко.

Николай Волков.

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