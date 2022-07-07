Стало известно, сколько в Курганской области работает управкомпаний

В Курганской области действуют 90 управляющих компаний. Такую информацию в ходе прямого эфира, который сегодня, 7 июля, прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», озвучил начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин.

- Лицензиями на осуществление предпринимательской деятельности по управлению общедомовым имуществом многоквартирных жилых домов на территории нашего региона обладают 90 управляющих организаций. Из них 13 управкомпаний не имеют в своем управлении домов, а остальные 77 компаний управляют в общей сложности 2132 многоквартирными домами, - уточнил глава ГЖИ.

По его словам, 52 управляющие организации работают в Кургане, 10 – в Шадринске, по три - в Далматово, Катайске и Кетовском районе, по две – в Щучье и Шумихе, и одна – в Каргаполье.

- Наибольшее количество многоквартирных домов в Кургане обслуживает управляющая компания «Волна» - более 300 домов. На втором месте по числу обслуживаемых домов находится управляющая компания «Восток-Центр» - 242 жилых дома, - сообщил Владимир Чупахин.

Николай Волков.

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